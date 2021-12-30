البابا فرنسيس يلغي زيارة تقلدية في رأس السنة

وعادة ما يستقبل الناس البابا لدى زيارته مغارة الميلاد يوم 31 كانون الاول بعد أن يترأس صلاة نهاية العام.لكن الفاتيكان أشار إلى أن "الحدث لن يقام لتجنب التجمعات وبالتالي خطر انتقال عدوى كوفيد-19".وأقام البابا فرنسيس أمس الأربعاء جلسته العامة الأسبوعية كالمعتاد في قاعة بولس السادس الضخمة في الفاتيكان مع وضع الحاضرين كمامات واحترام التباعد الاجتماعي.وتواجه إيطاليا زيادة حادة في عدد الإصابات بمتحور "أوميكرون".