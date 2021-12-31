خلال احتجاجات أمس.. السودان يعلن مقتل 4 متظاهرين وإصابة 298 آخرين

أعلنت الشرطة السودانية، مقتل 4 من المتظاهرين وإصابة 297 آخرين وكذلك إصابة 53 من أفرادها وحرق مركبات شرطية خلال الاحتجاجات التي اندلعت أمس الخميس.

وحسب وكالة الأنباء السودانية، قالت الشرطة في بيان اليوم الجمعة، إن بعض العناصر المحترفة استغلوا المظاهرات للتحريض على أعمال التخريب والاعتداء علي القوات بتكتيك واضح ومنظم، بدلا عن التعبير السلمي عن مطالبهم.

وأشارت إلى أن ذلك أخرج المظاهرات عن مسارها السلمي إلى العنف والمواجهة.

وأوضحت أنه نتيجة المواجهات حدثت 4 وفيات وإصابة عدد 297 متظاهر وإصابة عدد 53 من قوات الشرطة منهم عدد 2 من الضباط وحرق 3 مركبات شرطية.

كما أعربت الشرطة السودانية عنن أسفها واستنكارها لأي تجاوزات حدثت من كل الأطراف وأدت الي خسائر بشرية أو إتلاف للممتلكات العامة والخاصة.

وشهد السودان تظاهرات وسط إجراءات حكومية مشددة وقطع الطرق والاتصالات، وأعلن المتظاهرون أن وجهتهم هي القصر الجمهوري، حيث استطاعوا الوصول إليه في تظاهرات الأسبوع الماضي قبل أن تتمكن القوات الأمنية من تفريقهم.