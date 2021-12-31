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عام استثنائي.. أحداث عالمية هزت الرأي العام في 2021

دوليات

2021-12-31 | 10:45
عام استثنائي.. أحداث عالمية هزت الرأي العام في 2021
1,117 مشاهدة

مر عام 2021 استثنائياً في الكثير من الأحداث التي حملها في طيات أيامه، حتى بات انتهاء هذا العام واحداً من المواعيد التي تنتظرها العديد من شعوب العالم، لعل تغيراً يحدث في أيام العام الجديد.

انتهاء الأزمة الخليجية
جاءت أحداث هذا العام متسارعة وشغلت الرأي العام العالمي، ففي الاسبوع الاول من عام 2021 وتحديدا في الخامس من كانون الثاني توصل قادة ورؤساء وفود القمة الخليجية في السعودية الى اتفاق ينهي الأزمة الدبلوماسية مع قطر والتي استمرت لأكثر من ثلاثة أعوام.

اقتحام الكونغرس
الولايات المتحدة لم تكُ بعيدةً عن التطورات الدراماتيكية التي شهدها العام الحالي، حيث اقتحم أنصار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، مبنى الكابيتول في السادس من شهر كانون الثاني، لمنع الكونغرس من التصديق على فوز منافسه الديمقراطي فى الانتخابات الرئاسية جو بايدن.. وبعدها بأيام وتحديدا يوم 20 من الشهر ذاته، تولى بايدن مقاليد الحكم في مراسم تنصيب أقيمت بأجواء من التوتر، ليصبح الرئيس رقم 46 في تاريخ أميركا.

وقف النار بفلسطين
وفي يوم العشرين من شهر ايار، جرى الاتفاق على وقف اطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية واسرائيل بوساطة مصرية، وذلك بعد اشتباكات دامت أحد عشر يوما.

انقلاب مالي
كما شهد يوم الرابع والعشرين من الشهر ذاته انقلابا عسكريا في دولة مالي، ووضع على إثره رئيسا البلاد والوزراء قيد الإقامة الجبرية، ثم اطلق سراحهما لاحقا.

عزل نتنياهو
وفي الثالث عشر من شهر حزيران، تمكن "معسكر التغيير" في إسرائيل من تشكيل حكومة جديدة برئاسة نفتالي بينيت وعزل رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو عن الحكم، بعد قضاء اثني عشر عاما من الحكم في اسرائيل.

أزمة تونس
الخامس والعشرون من شهر تموز، شهدت تونس أزمة سياسية قوية، بعد قرار الرئيس قيس سعيد تجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي.

سيطرة طالبان
وفي الخامس عشر من آب.. استيقظ العالم على أنباء استيلاء حركة طالبان على القصر الرئاسي في العاصمة الأفغانية كابول، وهروب الرئيس أشرف غني خارج البلاد، لتعلن الحركة بداية سيطرتها على الحكم فى أفغانستان، وتوالت الأحداث الساخنة بعدها داخل البلاد، بدءا من عمليات الإجلاء المأساوية، وانتهاءً بالانسحاب الاميركي المخيب لآمال الافغانيين.

أزمة الجزائر والمغرب
أما في 24 آب، أعلنت الجزائر قطع علاقاتها مع المغرب بصورة رسمية.

حكومة لبنانية
وضمن الاحداث الابرز في هذا العام.. شهد لبنان في العاشر من شهر ايلول، إعلان تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي، وذلك بعد مرور ما يزيد عن العام على استقالة الحكومة السابقة.

انقلاب السودان
الخامس والعشرون من تشرين الاول شهد السودان انقلابا عسكريا وفرض حالة الطوارئ في البلاد، مع وضع رئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك قيد الحبس المنزلي بعد اعتقال عدد من أعضاء حكومته.

الأزمة اللبنانية الخليجية
ولم يكتفِ هذا العام بتلك الاحداث التي غيرت حياة الشعوب، فبعد طي صفحة الأزمة الخليجية القطرية، اندلعت في السابع والعشرين من تشرين الاول أزمة دبلوماسية أخرى هزت العالم العربي، هذه المرة بين لبنان ودول الخليج العربية، على خلفية تصريحات سابقة جاءت على لسان وزير الإعلام في الحكومة اللبنانية الجديدة جورج قرداحي قبل توليه هذا المنصب بشأن النزاع اليمني.

غدٌ أفضل
عامٌ يكاد أن يكون في طي النسيان بالنسبة لبعض البلدان، وأخرى أرهقتها الأيام وتعيش على أملِ غدٍ أفضل لعلهُ يأتي بفرجٍ يخرجها من عتمة الظلام.
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