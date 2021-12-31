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بسبب أوميكرون.. دولة أوروبية تحذر من السفر داخل البلاد

دوليات

2021-12-31 | 16:31
بسبب أوميكرون.. دولة أوروبية تحذر من السفر داخل البلاد
1,142 مشاهدة

طالب مسؤولون بريطانيون المحتفلين برأس السنة الجديدة في اسكتلندا وويلز بالتفكير قبل السفر داخل البلاد، في ظل ازدياد إصابات متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا.

وعارض رئيس الوزراء بوريس جونسون تشديد القيود في البلاد على الرغم من الانتشار السريع لمتحور "أوميكرون" شديد العدوى، وبدلا من ذلك ركز على "تكرار إجراء اختبار الفيروس، وبرنامج تعزيز اللقاح الموسع للسيطرة على انتشار العدوى".

وانقسمت الآراء حول ما إذا كانت حكومة جونسون المحافظة تقامر بعدم فرضها تدابير أشد صرامة لمكافحة فيروس كورونا في البلاد، في الوقت الذي دفع فيه المتحور "أوميكرون" الإصابات إلى مستويات قياسية.

وأظهرت الاحصائيات التي نشرت الخميس أن أعداد الأشخاص الذين دخلوا المستشفى جراء الإصابة بكورونا قفزت إلى 11898 إصابة، بزيادة 44% مقارنة بالأسبوع السابق.

وسجلت الإصابات اليومية الجديد عددا قياسيا الخميس بواقع 189213 حالة، وأبلغت الحكومة عن 332 وفاة، في أعلى عدد منذ مارس الماضي.

وفي الوقت الذي ألغيت فيه عروض الألعاب النارية في لندن للعام الثاني على التوالي، سوف تنظم الكثير من الاحتفالات الحاشدة في البلاد.
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