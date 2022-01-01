طقس سيء يعطل الدراسة ويدخل دولة عربية حالة طوارئ قصوى

وتمر مصر حاليًّا بمنخفض جوي يتسبب في اضطراب بحالة الطقس وصل ذروته الجمعة، وسط تحذيرات بضرورة البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا في حالة الضرورة، فيما توقّعتْ هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن تشهد البلاد، السبت، استمرار عدم الاستقرار بالأحوال الجوية.ويسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.ويميل الطقس للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.وبحسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجويّة المصرية فإنَّ مناطق شمال الصعيد ستشهد أمطارًا متوسطة على فترات متقطعة.ويشير البيان إلى أنّه "قد تصل الأمطار للسيول على مرتفعات سيناء ومحافظة البحر الأحمر، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري، وأمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب الصعيد على فترات متقطعة".وأعلنت محافظة البحيرة تعطيل الدراسة، السبت، في جميع المدارس الحكومية والخاصّة والمعاهد الأزهرية، باستثناء مديري المدارس وأطقم العمل طبقًا للحاجة إليهم.فيما أعلن محافظ الدقهلية تعطيل الدراسة لجميع طلاب التعليم عدا الجامعي نظرًا لسوء الأحوال الجوية وحالة الطقس السيئ وانخفاض درجات الحرارة.وقرر محافظ كفر الشيخ، جمال نور الدين، تعطيل الدراسة بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية في ظل توقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ.بينما أصدر محافظ الغربية، قرارًا بتعطيل الدراسة، السبت، بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية حرصاً على سلامة الطلاب، وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ.فيما قرر محافظ الإسكندرية، محمد الشريف، تعطيل الدراسة، السبت، فقط للطلاب والمعلمين بالمدارس الحكومية التي تعمل بنظام الفترتين، والمدارس الخاصة والمعاهد الأزهرية.وأعلنت جميع المحافظات المصرية رفع حالة الطوارئ القصوى ونشر معدات داخل الشوارع والمساكين بشتى المدن والمراكز لسرعة رفع تراكمات مياه الأمطار لتيسير الحركة المرورية.على جانب آخر، نشرت إدارات المرور المصرية سيارات إغاثة على الطرق السريعة الرابطة بين المحافظات لرصد أي حالات زحام مروري تحسبًا لهطول الأمطار.وحذّرت إدارة المرور من السرعات الجنونية على الطرق السريعة تجنبًا لوقوع أي حوادث وسقوط مصابين وضرورة السير بسرعات منخفضة.