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اندلاع حريق كبير في ايران – عاجل
دوليات
2022-01-01 | 05:03
المصدر:
روسيا اليوم
5,002 مشاهدة
اندلع اليوم السبت، حريق كبير في إحدى منصات استخراج النفط والغاز بجنوب إيران.
وأعلنت الشركة العاملة على استحصال المشتقات النفطية في منطقة "بارس" أن "تسربا في الغاز كان سبب هذا الحريق"، لافتة إلى أن "المنصة لم تتضرر كثيرا جراء الحادث".
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