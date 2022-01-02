حديث إيراني جديد عن مقاضاة الضالعين باغتيال سليماني

واشار محمود عباس زاده مشکیني، بحسب وكالة "فارس"، الى "أهمية البت دولياً بملف اغتيال الشهيد قاسم سليماني ورفاقه"، موضحاً أن "المتابعات الدبلوماسية جارية من قبل الاجهزة والمؤسسات القضائية والحقوقية وغيرها كما ان جهاز القضاء يتابع هذا الملف بصورة جادة عبر المؤسسات المعنية".ولفت الى ان "القوات المسلحة قامت بأداء دورها في ذلك الوقت وأكدت ان مرحلة اضرب واهرب قد انتهت فيما ينبغي التنبيه ان الجمهورية الاسلامية الايرانية هي اول دولة اتخذت خطوات عملية في مجابهة التصرفات الارهابية والشريرة لاميركا واستهدفت قاعدة عين الاسد صاروخياً".وتابع أن "ايران حكومة وبرلمانا وشعبا لن تتخلى عن متابعة هذا الملف من أجل مقاضاة الضالعين بهذا العمل اللاانساني رغم ان الثأر للدماء لن يكافئ شعرة واحدة من الشهيد سليماني".وكان قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني قد اغتيل مع نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد فجر 3 كانون الثاني 2020.