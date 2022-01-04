بسبب الامطار.. غرق عدد من المناطق في دولة عربية (فيديو)

تعرض عدد من أحياء العاصمة مسقط في سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، إلى الغرق وشلل شبه كلي في حركة السير، بعد أمطار غزيرة شهدتها مختلف مناطق السلطنة، بتأثير "أخدود العزم".

ورصدت عدة مقاطع فيديو على مواقع التواصل، غرق الشوارع في منطقة ”الخوير“ بمسقط، إذ لم يعد ظاهرا سوى الجزء العلوي فقط من المركبات، التي غمرتها المياه، فيما أصيبت حركة السير بشلل شبه تام.

وفي مقاطع فيديو أخرى، تم توثيق انغمار شوارع منطقة الغبرة بالمياه، وتعرضت العديد من المركبات كذلك إلى غرق شبه كلي.

وقالت هيئة الدفاع المدني والإسعاف في سلطنة عمان، عبر حسابها في تويتر، إن ”فرق الإنقاذ بمحافظة مسقط، تمكنت من إنقاذ 5 أشخاص إثر احتجازهم في تجمعات مائية بمنطقة الغبرة في ولاية بوشر“، مشيرة إلى أنهم ”بصحة جيدة“.

كما داهمت المياه سوق ”مطرح بعنف“، وغمرت معظم المكان، وسط إغلاق المحلات، نتيجة المنخفض الجوي الشديد.

ووثق مقطع فيديو انغمار شوارع الحمرية بالمياه، فيما انزلقت صناديق القمامة بفعل تيار الماء القوي.

وشهدت ولاية لوى تأثيرا مماثلا لأخدود العزم، حيث غرقت معظم مناطقها.

وتجدد تأثير الأخدود الجوي ”العزم“ على أجواء السلطنة، إذ بلغ ذروته اليوم الثلاثاء، إثر عبور جبهة هوائية باردة، وفق ما أورده موقع ”طقس العرب“.

وشهد عبور الجبهة الهوائية هطول أمطار على أجزاء من المناطق الساحلية المطلة على بحر عُمان والحجر الغربي والمناطق المجاورة له. وتعمق تأثير الجبهة الهوائية الباردة، اليوم الثلاثاء، لتشمل الأمطار عموم المناطق الشمالية من السلطنة، حيث تشمل الأمطار محافظات البريمي وشمال وجنوب الباطنة والداخلية والظاهرة ومسقط وشمال وجنوب الشرقية.

وتفاوتت شدة الأمطار بين الغزير والخفيف، كما تترافق أحياناً بالبرق والرعد وزخات من البَرَد.

وأظهرت عدة صور للأقمار الاصطناعية تطور سُحب ركامية رعدية فوق محافظة مسقط تعمل على هطول أمطار ذات شدة متفاوتة، فيما تكون غزيرة أحيانا.

ومن المرتقب اتساع رقعة الأمطار خلال الساعات القادمة من اليوم الثلاثاء، لتشمل أجزاء عدة من شمال السلطنة، وذلك مع عبور الجبهة الهوائية البارد لأجواء السلطنة.

بدورها، أصدرت هيئة الطيران المدني التنبيه رقم (6) بشأن الأحوال الجوية السائدة في السلطنة وتطورات أخدود العزم.

وأعلنت شرطة عمان السلطانية عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عن قطع عدة طرق في مختلف أرجاء السلطنة، نتيجة لتأثير الأمطار الغزيرة والفيضانات بفعل أخدود العزم.