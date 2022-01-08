حريق بمركز طبي يودي بحياة 5 أشخاص في الصين

وقالت القناة إن الحريق اندلع في الساعة 00:27 من اليوم السبت بالتوقيت المحلي، مضيفة أن إطفاء الحريق بالكامل تم بعد ساعة واحدة.وتدل المعلومات الأولية على أن 19 شخصا كانوا متواجدين في هذا المركز الطبي في لحظة وقوع الحادث. وتم إجلاء 5 منهم إلى مكان آمن، فيما جرى نقل 14 شخصا مصابا بجروح مختلفة إلى المستشفيات. وفيما بعد توفي 5 منهم متأثرين بجراحهم.ولم تقدم القناة أي معلومات حول أسباب الحادث. وبدأت السلطات المحلية التحقيق في ملابساته.