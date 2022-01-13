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بينهم عراقي.. تفاصيل جديدة تخص معتقلي "غوانتانامو"

دوليات

2022-01-13 | 11:24
بينهم عراقي.. تفاصيل جديدة تخص معتقلي "غوانتانامو"
2,601 مشاهدة

شهد السجن العسكري الأميركي في خليج غوانتانامو في كوبا، منذ بدء استخدامه معتقلا للمشتبه في قيامهم بما صنفته الولايات المتحدة "أعمالا إرهابية"، احتجاز أكثر من 800 شخص عقب وقوع هجمات 11 أيلول 2001.

وحتى اليوم، لا يزال 39 شخصا قابعين في المعتقل الأشهر في العالم، تتراوح أعمارهم بين 37 و71 عاما، بعد الإفراج عن البعض منهم أو نقلهم إلى دول أخرى خلال السنوات الماضية.
 
ومن بين هؤلاء، بحسب تقرير لـ"الجزيرة نت"، تمت إدانة شخصين فقط من المحتجزين بتهم تتعلق بانتهاك قانون الحرب والقيام بأنشطة إرهابية.

ووجهت السلطات الأميركية تهما تتعلق بالإرهاب وارتكاب جرائم حرب في محاكمات عسكرية تشرف عليها وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) لـ10 محتجزين آخرين ينتظرون المحاكمة العسكرية.
 
في حين يُحتجز 13 شخصا لأجل غير مسمى، بموجب قانون الحرب ولا يواجهون تهما من المحكمة، ولا يوصى بالإفراج عنهم لخطورتهم طبقا لمعايير البنتاغون.

وبالإضافة إلى ذلك، هناك 14 محتجزا لم توجه إليهم أي تهم، بالإضافة إلى وجود توصية بنقلهم بترتيبات أمنية إلى بلد آخر.

ويمثل المحتجزون عدة دول؛ إذ يشكل اليمنيون الغالبية (14 محتجزا)، ثم باكستان (6 محتجزين)، السعودية (4 محتجزين)، أفغانستان (محتجزان)، إندونيسيا (محتجزان)، ماليزيا (محتجزان)، الجزائر (محتجزان)، إضافة لمحتجز واحد من كل من تونس، وليبيا، والصومال، وفلسطين، والعراق، وبورما "روهينغا"، وكينيا.

أسماء المحتجزين
أولا- محتجزون بموجب قانون الحرب، مع التوصية بنقلهم إلى دول أخرى إذا توافرت الظروف الأمنية (14 محتجزا):
1. عثمان عبد الرحيم محمد عثمان- اليمن- منذ 2002.
2. رضا بن صالح الأيزيدي- تونس- منذ 2002.
3. معين الدين جمال الدين عبد الستار- بورما (الروهينغا) منذ 2002.
4. سفيان برهومي- الجزائر- منذ 2002.
5. هاني صالح راشد عبد الله- اليمن- منذ 2002.
6. توفيق ناصر أحمد البيهاني- اليمن- منذ 2002.
7. سند يسلام الكاظمي- اليمن- منذ 2004.
8. الشرقاوي عبده علي الحاج- اليمن- منذ 2004.
9. عبد الله الهيلا- اليمن- منذ 2004.
10. سيف الله عبد الله باراشا- باكستان- منذ 2004.
11. عبد الرحيم غلام رباني- باكستان- منذ 2004.
12. محمد أحمد غلام رباني- باكستان- منذ 2004.
13. غوليد حسن دوران- الصومال- منذ 2006.
14. أسد الله هارون غول- أفغانستان- منذ 2007.

ثانيا- محتجزون لأجل غير مسمى بموجب قانون الحرب، ولا يوصى بنقلهم إلى دول أخرى (13 محتجزا):
15. معاذ حمزة أحمد العلي- اليمن- منذ 2002.
16. خالد أحمد قاسم- اليمن- منذ 2002.
17. زهيل عبده سعيد الشرابي- اليمن- منذ 2002.
18. عمر محمد علي الرماح – اليمن- منذ 2003.
19. حسن محمد علي بن عطاش- اليمن- منذ 2004.
20. محمد القحطاني- السعودية- منذ 2002.
21. غسان عبد الله الشربي- السعودية- منذ 2002.
22. سعيد بن إبراهيم بن عمران باكوش- الجزائر- منذ 2002.
23. إسماعيل علي فرج علي باكوش- ليبيا- منذ 2002.
24. زين العابدين محمد حسين (أبو زبيدة)- فلسطين- منذ 2006.
25. مصطفى فرج مسعود الجديد- ليبيا- منذ 2006.
26. محمد عبد الملك باجابو- كينيا- منذ 2007.
27. محمد رحيم- أفغانستان- منذ 2008.

ثالثا- متهمون طبقا لنظام المحاكمات العسكرية المطبق (10 محتجزين):
28. رمزي بن الشيبة (أبو عبيدة)- اليمن- منذ 2006.
29. وليد بن عطاش- اليمن- منذ 2006.
30. مصطفى أحمد الحوساوي- السعودية- منذ 2006.
31. عبد الرحيم الناشري- المملكة العربية السعودية- منذ 2006.
32. عبد العزيز علي البلوشي- باكستان- منذ 2006.
33. خالد شيخ محمد- باكستان – منذ 2006
34. إنسيب نورجامان -إندونيسيا- منذ 2006.
35. محمد فريك بن أمين- ماليزيا- منذ 2006.
36. محمد نظير بن ليب- ماليزيا- منذ 2006.
37. عبد الهادي العراقي- العراق- منذ 2007.

رابعا- محتجزان أدينا في المحاكمات العسكرية:
38. علي حمزة أحمد سليمان البهلول- اليمن- منذ 2002.
39. ماجد شوكت خان- باكستان- منذ 2006.
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