وفاة رئيس سابق لدولة أفريقية

وتوفي كيتا في العاصمة المالية باماكو اليوم الأحد عن عمر ناهز 76 عاما، بحسب ما قاله مقربون من الأسرة.وأطاح قادة عسكريون بإبراهيم بوبكر كيتا من الحكم في 18 أغسطس/آب 2020 بعدما احتجزوه و15 مسؤولا مدنيا وعسكريا، بينهم رئيس البرلمان موسى تمبينيه، ورئيس أركان الجيش الجنرال عبدالله كوليبالي.وانتخب الرئيس كيتا عام 2013، ثم أعيد انتخابه في 2018، وواجه طوال الأشهر الأخيرة احتجاجات واسعة في الشوارع بدعوة من تحالف واسع للمعارضة.حينها، أثار الانقلاب العسكري ردود فعل وإدانة دولية إلى جانب تحذيرات من فوضى جديدة داخل دولة هي مركز القتال ضد التهديدات الإرهابية المتنامية في الساحل.