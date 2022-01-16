Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
سماع دوي انفجارين وسط بغداد (صور)
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

مختبرات بيولوجية أمريكية تتعرض لهجوم

دوليات

2022-01-16 | 11:41
مختبرات بيولوجية أمريكية تتعرض لهجوم
2,550 مشاهدة

تعرضت المختبرات البيولوجية السرية التي تم إنشاؤها بمشاركة الجيش الأمريكي في كازاخستان خلال الاحتجاجات والاضطرابات الأخيرة للهجوم من قبل المحتجين، مما أثار مخاوف الخبراء.

وذكر موقع "إزفيستيا" الروسي نقلا عن مصادر خاصة، أن "إحدى المنشآت الأمريكية الثلاث التابعة للمركز العلمي الوطني للعدوى تعرضت للهجوم خلال أعمال الشغب في مدينة ألما آتا الكازاخية".

وقال حاكم مدينة ألما آتا باكيتجان ساجينتاييف، إن "المركز العلمي الوطني للأمراض الخطرة كان تحت حراسة مستمرة، والأخبار التي تفيد بأنه تم التخلي عن أمن المختبر ليست صحيحة ودقيقة".

وذكرت وسائل الإعلام الكازاخية أنه "في عام 2016 تم افتتاح المختبر المركزي الأمريكي الذي تدعمه وزارة الدفاع الأمريكية التي استثمرت فيه حوالي 160 مليون دولار".

ويتميز المركز بإمكانية دراسة الأمراض التي تشكل خطورة على البشر وكيفية انتشارها، ومن أبرزها "حمى الكونغو" و"الجمرة الخبيثة" و"داء البروسيلات"، كما أجرى المختبر في عام 2017 أبحاثا تتعلق بفيروسات كورونا.

ونشر الموقع الرسمي لحكومة كازاخستان العام الماضي بيانا أشار فيه إلى أن "وكالة الحد من التهديدات العسكرية الأمريكية ستقوم بتمويل بناء خمسة مختبرات بيولوجية أخرى في كازاخستان ستكون جاهزة بحلول العام 2025 وفي مناطق متعددة منها قرية غفارديسكي بمقاطعة كورداي، ومنطقة زامبيل".

ونجحت واشنطن بفتح ما لا يقل عن 20 مختبرا بيولوجيا في دول رابطة البلدان المستقلة ويعمل فيها موظفون أمريكيون يحملون جوازات سفر دبلوماسية.

وكشفت تقارير روسية عن وجود شبكة كبيرة من المختبرات في العديد من تلك الجمهوريات وبينها أوزبكستان، حيث ظهر أول مختبر أمريكي فيها عام 2007، كما شهدت أوكرانيا افتتاح نحو 13 مختبرا منذ عام 2012.

وعملت الولايات المتحدة على تمويل افتتاح مختبر لوزارة الدفاع الأذربيجانية في إطار برنامج مشترك.

وفي جورجيا على بعد 17 كيلومترا من قاعدة "فازياني" الجوية بالقرب من تبليسي، تم إنشاء مركز "ريتشارد لوغار" لأبحاث الصحة العامة.
» حمّل تطبيق السومرية الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
13:53 | 2022-01-16 13:53
13:28 | 2022-01-16 13:28
13:25 | 2022-01-16 13:25
المزيد
اعلان
دستورية
دستورية
غير دستورية
غير دستورية
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.