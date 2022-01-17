بعد تفجيرات أبو ظبي.. تهديد "حوثي" ناري للإمارات

وقال متحدث الحركة محمد عبد السلام في تغريدة عبر تويتر، "دويلة صغيرة في المنطقة تستميت في خدمة أمريكا وإسرائيل، كانت قد زعمت أنها نأت بنفسها عن اليمن لكنها انكشفت في الآونة الأخيرة خلاف ما زعمت، وعلى إثر ذلك فهي بين أن تسارع لكف يدها عن العبث في اليمن أو جاءها بقوة الله ما يقطع يدها ويد غيرها".يذكر أن الحركة أعلنت في وقت سابق اليوم أنها نفذت "عملية عسكرية نوعية في العمق الإماراتي" وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحركة إن تلك القوات ستصدر "بيانا مهما" حول تلك العملية خلال الساعات المقبلة.