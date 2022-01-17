تصريح إيراني مثير بشأن "صدام حسين"

وأضاف بحسب موقع "روسيا اليوم"، "خلال السنوات الثلاث الأولى من الحرب الإيرانية العراقية، كنا منتصرين، وكان صدام يلتقط أنفاسه الأخيرة، لكن الولايات المتحدة أنقذته من الهزيمة بتجهيز قواته وإمدادها بالسلاح".وقال: "في ذلك الوقت، كانت هناك دول خائنة ساعدت صدام بـ25 مليار دولار أو أرسلت معدات وأسلحة إلى نظام صدام لهزيمة القوات الإيرانية".وتابع: "إيران تمتلك اليوم القدرة على تصنيع المعدات الدفاعية والعسكرية".