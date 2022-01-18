هل اقترب يوم القيامة.. دار الإفتاء المصرية ترد

وقالت دار الإفتاء المصرية ان "هذه الصورة مفبركة فلم يصدر مثل هذا التصريح عن دار الإفتاء المصرية".وكان الأزهر قد قال في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك: "نهاية العالم غيب لا يعلمه إلا الله، والساعة تأتي الناس بغتة".واضاف أنه "تابع ما يثار بين الحين والآخر من أن قيام الساعة أو نهاية العالم يوم كذا، أو يوم كذا.. أو نحو ذلك من الشائعات والإطلاقات التي تخالف كتاب الله عز وجل وما صح من سنة سيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم."