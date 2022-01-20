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رئيسي: برنامج إيران النووي مشروع وسياستنا لا تقضي بإنتاج أسلحة نووية

دوليات

2022-01-20 | 04:48
رئيسي: برنامج إيران النووي مشروع وسياستنا لا تقضي بإنتاج أسلحة نووية
المصدر:
وكالات
698 مشاهدة

ألقى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي كلمة في الجلسة العامة لمجلس الدوما (مجلس النواب) الروسي، أكد من خلالها أن التعاون بين روسيا وإيران سيعزز الأمن في المنطقة.

وقال الرئيس الإيراني في كلمته أمام مجلس الدوما الروسي: إن "النشاط النووي الإيراني قانوني وشرعي ويخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
 
وأضاف: "نحن لا نشارك في صنع أسلحة نووية، وهذا ليس في استراتيجيتنا الدفاعية".
 
وتابع: إيران لا تسعى لإنتاج قنبلة نووية والوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت في 15 تقريرا عدم وجود أية انتهاكات في برنامجنا النووي.
 
وأكد رئيسي أن "إيران تنفذ جميع التزاماتها، بينما قوضت الولايات المتحدة التزاماتها ولم تنفذها والأوروبيون قاموا بنفس الشيء".
 
وشدد رئيسي على أن الحكومة الإيرانية مستمرة في السعي نحو رفع العقوبات المفروضة على البلاد، وحماية حقوق الشعب الإيراني.
 
وقال بخصوص الناتو: ممارسات حلف الناتو الحالية ستؤدي إلى انهياره، متهما الناتو "باقتحام أراضي دول أخرى بذريعة الدفاع"، وتابع "لكنهم يهددون أمن وسلامة تلك الدول، ويقوضون الديمقراطية الحقيقية".
 
وأكد أن التعاون بين موسكو وطهران سيعزز الأمن في المنطقة"، مضيفا أن "الاتفاقات المبدئية بين إيران وروسيا ستعطي دفعا كبيرا للعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين".
 
وتابع قائلا: "لا بد من تطوير العلاقات مع موسكو وتعزيز التعاون بين البلدين وهذا ما أراه أنا والرئيس بوتين".
 
وأعرب الرئيس الإيراني، عن دعمه لمبادرة روسيا لتنظيم مؤتمر بمشاركة رؤساء البرلمانات في إيران وروسيا وتركيا.

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