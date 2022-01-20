الخارجية المصرية: تهجير الفلسطينين من منازلهم انتهاك للشرعية الدولية

وقالت الخارجية في بيان صحفي أن "المحاولات الحالية لتهجير عائلات فلسطينية من منازلهم في حي الشيخ جراح تمثل انتهاكا لمقررات الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني واستمرارا لسياسة التهجير القسري للفلسطينيين، فضلا عما يؤدي إليه ذلك من تأجيج الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة".وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ، على "موقف مصر الثابت من رفض سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية سواء من خلال بناء مستوطنات جديدة أو توسيع القائم منها وكذا مصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين".واكد على أن "استمرار تلك الإجراءات الأحادية تقوض من فرص التوصل إلى حل الدولتين، وتسهم بشكل مباشر في تعكير أي مناخ منشود نتطلع إليه جميعا من أجل إقامة السلام الشامل والعادل في المنطقة".