بايدن: أي دخول للروس إلى أوكرانيا يُعدّ غزواً

وقال بايدن، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الخميس: "إذا تحركت أي مجموعة من الوحدات الروسية على الحدود الأوكرانية فيعتبر ذلك غزوا".وشدد بايدن من جديد على أنه أكد لبوتين خلال اتصالاتهما أنه إذ قرر الأخير تنفيذ عملية لغزو أوكرانيا فإن روسيا ستدفع ثمنا باهظا.وأشار الرئيس الأمريكي: "قال وزير الخارجية الأوكراني إنه متأكد من دعم الولايات المتحدة. إن لديه الحق في ذلك".