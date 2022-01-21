الأمم المتحدة: الثلوج تتسبب بأضرار بالغة بالمخيمات الواقعة في سوريا

قالت الأمم المتحدة إنه بسبب تساقط الثلوج بغزارة هذا الأسبوع، لحقت أضرار بالغة في المخيمات الواقعة في شمال غرب سوريا، حيث انهارت بعض الخيام على رؤوس قاطنيها.

وبحسب التقارير الأولية الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، تضرر 22 موقعا في محافظة حلب (تحديدا في عفرين وعزاز) و9 مواقع في محافظة إدلب. وألحق تساقط الثلوج في شمال غرب سوريا في 18 يناير أضرارا بمواقع النزوح والخيام والممتلكات والناس.

واعتبارا من 19 يناير، تم الإبلاغ عن تضرر 362 خيمة، و2124 شخصا (429 أسرة). وتضررت بشدة مخيمات عفرين وخاصة مخيم إبراز، وتم إجلاء العائلات ونقلها إلى أماكن آمنة، بما في ذلك إلى مبنى إدارة المخيم، ومدرسة قريبة، وإلى قرية إبراز.

وبحسب التقارير أيضا، قُتل طفل في قرية قسطل مقداد التابعة لحلب بسبب انهيار سقف الخيمة نظرا لتراكم الثلوج الثقيلة عليها، ونُقلت الأم إلى العناية المركزة.

وتسبب الطقس البارد أيضا بانخفاض درجات حرارة طفلين في ناحية بلبل. ويخضع الطفلان للعلاج في أحد مستشفيات عفرين.