دولة مجاورة تسجل انخفاضا بدرجات الحرارة لم تشهده منذ سنوات

وقال المتحدث باسم مركز الأرصاد، حسين القحطاني، إن "السعودية ستشهد "انخفاضا حادا في درجات الحرارة في نهاية الأسبوع في المناطق الشمالية والوسطى"، مضيفا أنه "من المتوقع أن تسجل الرياض ما بين درجة إلى 3 درجات تحت الصفر".وسجلت مدينة طريف في شمال البلاد عند الحدود مع الأردن الجمعة 3 درجات تحت الصفر ومدينة القريات عند الحدود مع الأردن درجتين تحت الصفر وكذلك الحال في حائل في شمال البلاد، كما تم رصد درجتين تحت الصفر في الجوف".وستشتد البرودة خلال عطلة نهاية الأسبوع مع توقع أن تسجل العاصمة الرياض في وسط البلاد 3 درجات تحت الصفر، حسب المركز الوطني للأرصاد.وتعرف السعودية بأنها واحدة من أكثر دول العالم حرا لكن مناطقها الشمالية عادة ما تتعرض لموجات برد شديد خلال فصل الشتاء.