طهران توجه طلباً لواشنطن.. "لاثبات جديتها في التفاوض"

وفي رده على المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي طالب مرندي عبر "تويتر" برفع جميع العقوبات التي وصفها بالهمجية، كما طالب واشنطن عبر مالي، بالقبول بعملية تحقق منطقية، "إن لم تكن لديها نية لخداع الشعب الإيراني مرة أخرى".وأضاف أن طهران لن تقبل التهديدات.وكان مالي قال في تغريدة عبر "تويتر" إن وزير خارجية بلاده أنتوني بلينكن اتفق مع نظرائه الفرنسي، والألماني والبريطاني، حول الضرورة القصوى للعودة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل المشتركة الشاملة ( JCPOA).واشار إلى أن الوقت ينفذ للوصول إلى تفاهم حول ملف إيران النووي.