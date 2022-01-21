اعتقال عدد من الإرهابيين الفارين من سجن الحسكة (فيديو)

وأظهر مقطع مصور، نشرته وسائل إعلام سورية، عددا من الارهابيين الهاربين الذين تم القاء القبض عليهم من قبل قوات "قسد" في محافظة الحسكة السورية.وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد قال إن سجناء داعش الإرهابي سيطروا على سجن "غويران" في الحسكة شمال شرقي سوريا، والذي يوصف بأنه "أكبر سجن" لعناصر التنظيم في العالم.وأضاف المرصد أن حصيلة القتلى جراء الأحداث العنيفة في سجن غويران ومحيطه وأحياء قريبة منه ضمن مدينة الحسكة، منذ مساء الخميس، ارتفع إلى 67 بينهم 20 من قوى الأمن الداخلي وقوات مكافحة الإرهاب وحراس السجن، و16 من تنظيم داعش و5 مدنيين.وأشار إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود عدد كبير من الجرحى بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.وأكد المرصد السوري أن عشرات السجناء من تنظيم داعش كانوا قد فروا من سجن غويران وانتشروا في محيطه وأحياء قريبة منه، بعد سيطرة سجناء التنظيم على السجن والأسلحة والذخائر التي بداخله، في حين تستمر الاشتباكات بوتيرة عنيفة بين الطرفين إلى الآن.ويضم سجن غويران نحو 3500 سجين من عناصر وقيادات تنظيم “داعش” وهو أكبر سجن للتنظيم في العالم أجمع، بحسب المرصد.يذكر أن الهجوم هذا هو الأعنف والأضخم من نوعه منذ القضاء على تنظيم "داعش" كقوة مسيطرة على مناطق مأهولة بالسكان في مارس/آذار من عام 2019.