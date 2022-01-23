الممثل العالمي أرنولد شوارزنيجر يتعرض لحادث سير مروع (فيديو)

وكان نجم أفلام الاثارة والحركة السابق يقود سيارة من طراز "جي إم سي يوكون" كانت ضمن أربع سيارات تعرضت لحادث تصادم يوم الجمعة في لوس أنجلوس.وقال دانيل كيتشيل، المتحدث باسم شوارزينجر، إن بطل سلسلة افلام "ترميناتور" بخير وبصحة جيدة .وقالت الشرطة في بيان إنه تم نقل امرأة إلى المستشفى لاصابتها بسحجات في رأسها.وأضاف بيان شرطة لوس أنجلوس، أنه لا يشتبه في أن يكون الكحول أو المخدرات عاملا مشتبها به في التسبب في الحادث، ولكن البيان لم يشر إلى سبب الحادث.