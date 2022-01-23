16 قتيلاً على الأقل جراء حريق بملهى في الكاميرون

وأكدت وزارة الاتصالات في الدولة الإفريقية أن المعطيات الأولية تشير إلى سقوط 16 قتيلا وثمانية جرحى في حالة خطرة جراء الحريق الذي نشب في الساعة الأولى من فجر الأحد في ملهى Liv's الواقع في حي باستوس وسط المدينة الذي يستضيف سفارات ومقرات إقامة دبلوماسيين أجانب.ولفتت الوزارة إلى أن سبب الحريق يعود إلى انفجار ألعاب نارية تستخدم عادة في هذا المكان، موضحة أن النيران نشبت أولا في سقف المبنى، ما أسفر عن وقوع انفجارين قويين تسببا في حالة من الذعر وتدافع.ونقلت وكالة "فرانس برس" عن حارس أمني كان في الملهى لحظة وقوع الحريق قوله إن النيران انتشرت على وجه السرعة، مضيفا: "حدث ذلك عقب الساعة الثانية من الليل، ومعظم الزبائن يصلون في قرابة الساعة الثالثة.. هناك كثير من الضحايا".وجاء هذا الحريق المأساوي في وقت تستضيف فيه الكاميرون مباريات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم.