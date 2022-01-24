الإمارات تعلن اعتراض صاروخين باليستيين "حوثيين" - عاجل

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن وزارة الدفاع الإماراتية قولها، إنها تؤكد أنه لم ينجم عن الهجوم أية خسائر بشرية.وأشارت الدفاع الإماراتية إلى أن بقايا الصواريخ الباليستية التي تم اعتراضها وتدميرها سقطت في مناطق متفرقة حول إمارة أبو ظبي.كما أكدت الدفاع الإماراتية أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من كافة الاعتداءات.على جانب آخر، كانت التحالف العربي أعلن منذ قليل، أن الدفاعات السعودية دمرت صاروخا باليستيا أطلق في اتجاه محافظة ظهران الجنوب، التابعة لمنطقة عسير في جنوب المملكة العربية السعودية.وأفاد التحالف بسقوط شظايا الاعتراض على المنطقة الصناعية بظهران الجنوب. مشيرا إلى أن تقرير أولي يفيد بوقوع خسائر مادية لبعض الورش والمركبات المدني.ويعد ذلك الاستهداف الثاني من قبل جماعة "أنصار الله" لأبو ظبي في أقل من أسبوع، حيث أعلنت الإمارات، الاثنين الماضي، وفاة 3 أشخاص "باكستاني وهنديان" وإصابة 6 آخرين، بعد استهداف مطاري دبي وأبو ظبي ومواقع هامة حساسة في الإمارات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرات.