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ما الذي يحدث في سجن "الحسكة".. تفاصيل جديدة

دوليات

2022-01-24 | 11:27
ما الذي يحدث في سجن "الحسكة".. تفاصيل جديدة
4,845 مشاهدة

لليوم الرابع على التوالي، تستمر الاشتباكات العنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية وعناصر من تنظيم "داعش" في محيط سجن الصناعة (غويران) بمدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، في محاولة لإطلاق سراح السجناء من عناصر التنظيم.

ورغم حديث قوات سوريا الديمقراطية عن اقتراب إحكام قبضتها على السجن وسيطرتها شبه الكاملة، وإنهاء الهجوم، فإن تنظيم "داعش" يقول إنه أسر وقتل العشرات من قوات سوريا الديمقراطية، ومستمر في القتال حتى النهاية.
 
ويقع السجن في حي غويران (جنوبي مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا)، ويعد من أكبر السجون في المدينة، وتديره قوات سوريا الديمقراطية ذات الأغلبية الكردية، والتي تسيطر على أجزاء واسعة من شمال شرقي سوريا.

ويطلق على السجن اسم "الصناعة"، لأن السجن كان عبارة عن مدرسة لطلاب الصناعة قبل أن تقوم قوات سوريا الديمقراطية عام 2017 بتحويله إلى سجن لعناصر تنظيم "داعش" بعد معارك انتهت فيها سيطرة التنظيم على أجزاء واسعة من شمال شرقي سوريا.

وبحسب تقرير لـ"الجزيرة نت" يقوم السجناء بين الحين والآخر بعمليات عصيان داخل السجن، ومحاولات للفرار منه، كان آخرها منتصف آب 2021، حيث نفذ السجناء محاولة هروب جماعي عبر حفر أنفاق، لكن إدارة السجن أحبطت المحاولة.

ويقدر عدد المحتجزين في سجن غويران بـ5 آلاف سجين؛ بين عناصر وقادة من تنظيم "داعش"، معظمهم من جنسيات عربية وأجنبية، كانت اعتقلتهم قوات سوريا الديمقراطية خلال المعارك مع التنظيم في شمال شرقي سوريا بدعم من قوى التحالف الدولي في السنوات السابقة.

وتؤكد مصادر مطلعة من الحسكة أن أغلب السجناء من القادة البارزين للتنظيم الذين كانوا يمتلكون مناصب ذات طابع إداري أو عسكري إبان سيطرة التنظيم على مناطق بسوريا، ومن أصحاب الخبرات القتالية والعلمية.

ولا يزال الغموض يلف طريقة تسلل عناصر التنظيم إلى الحسكة وتحضيرهم للهجوم الذي بدأ بتفجير عربتين مفخختين في محيط السجن.

في حين، تحدثت شبكة "فرات بوست" المتخصصة في أخبار شمال شرقي سوريا أن أغلب المهاجمين قدموا من ريف دير الزور، ومدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي، قبل بدء عملية الهجوم بأيام قليلة، وتمركزوا في عدة منازل في حي غويران.

وحسب "فرات بوست"، فإن خلايا للتنظيم كانت خططت لهذه العملية منذ عدة أشهر، بعد أن استطاعت مؤخرا تجنيد أعداد جديدة من العناصر في صفوفها بريف دير الزور، وذلك تمهيدا للعملية الأخيرة، وهي تحرير سجناء عناصر التنظيم من السجن.
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