يخص اليمن.. طلب إيراني من السعودية والإمارات

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الاثنين، إن المنطقة تواجه تحديات ومن بينها موضوع اليمن وما يجري هناك، مؤكدا أن "خلافات اليمن مع جيرانها شأن داخلي يمني".
وأضاف عبد اللهيان في كلمته التي ألقاها في اختتام المؤتمر الوطني لإيران و دول الجوار: منذ بداية الأزمة اليمنية طرحنا مقترحات سياسية لحلها، والحرب ليست حلا للأزمة اليمنية".
وتابع: "نطلب من السعودية و الإمارات أن يتبنوا موقفا سياسيا لإنهاء الحرب و الحصار على اليمن وبدء حوار بين الأطراف اليمنية واستمرار الحرب لن يكون في صالح أي من الأطراف".
وأردف: "الطريق مفتوح أمام السعودية لاستئناف العلاقات مع بلادنا، ومتى ما قررت الرياض إعادة فتح سفارتها في طهران نحن نرحب بها".
وقال الوزير: إن "موضوع إعادة فتح السفارات يعتمد على قرار السعودية".
وأكد أن "الحوار لن يكفي لاستئناف العلاقات ويجب اتخاذ قرارات سياسية" مضيفا: "نعلن بصراحة أننا نتعامل في سياستنا الخارجية مع الشرق والغرب دون أي تبعية ومع الحفاظ على استقلال البلاد".