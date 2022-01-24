شروط صحية جديدة لدخول دولة عربية

​أكدت وزارة الصحة المصرية على ضرورة تطبيق عدد من الاشتراطات الصحية لدخول أراضي البلاد عبر المطارات والموانئ البحرية والمعابر البرية.



ونشرت الوزارة بيانا على حسابها عبر "تويتر" حددت في الشروط وهي حصول القادمين إلى البلاد سواء من المصريين أو غير المصريين، على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، المعتمدة من منظمة الصحة العالمية أو من هيئة الدواء المصرية".

كما اشترطت "مرور 14 يوما على التطعيم بالجرعة الثانية، بالنسبة للقاحات ذات الجرعتين، أو 14 يوما على الأقل من التطعيم باللقاحات المقرر لها جرعة واحدة".

وأضافت أنه "في حال عدم وجود شهادة تفيد بتلقي اللقاح فيشترط أن يكون القادم للبلاد حائزا على فحص كورونا سلبي النتيجة، بأي فحص من الفحوصات المعتمدة من قبل وزارة الصحة والسكان خلال 72 ساعة قبل الوصول إلى منافذ الدخول المصرية".

وتابعت "بالنسبة للقادمين عبر المطارات السياحية (شرم الشيخ، وطابا، والغردقة، ومرسى علم، والأقصر، وأسوان) إذا كانت شهادة التطعيم أو PCR غير مطابقة للاشتراطات يتم عمل إجراء واحد عند الوصول وفي حالة سلبيته يسمح بالدخول أما في حالة ايجابياته يسمح بالعزل الذاتي لمدة 5 أيام في فندق ثم إجراء فحص وتجديد العزل إذا كانت النتيجة إيجابية، ويتم استثناء الأطفال الأقل من 12 عام من PCR".