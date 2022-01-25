واشنطن تعلن عن "تحشيد عسكري" في هذه الدول

هاتان الفرقتان هما من أبرز فرق المظليين في القوات المسلحة الأميركية، حيث أن لديهما الخبرات الطويلة والتاريخية في تنفيذ مهام انتشار سريع وواسع من الجو وفي أماكن حساسة.والفرقتان هما "الفرقة المجوقلة الـ 82"، ومقرها قاعدة فورت براغ في ولاية نورث كارولاينا، و"الفرقة المجوقلة 101" ومقرها قاعدة فورت كامبل في ولاية كانتكي.وقال المسؤول في البنتاغون إن تحريك نحو 8500 جندي من هاتين الفرقتين سيتم عبر طائرات "C-17" والتي ستتجه الى قاعدة "رامشتاين" الجوية الأميركية قرب شتوتغارت الألمانية، قبل أن تنتشر في الدولتين المذكورتين.