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بايدن يهدد بعقوبات مباشرة ضد بوتين

دوليات

2022-01-25 | 14:48
بايدن يهدد بعقوبات مباشرة ضد بوتين
1,071 مشاهدة

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، أنه لا يستبعد فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيا في حال التصعيد حول أوكرانيا.

ورد بايدن بـ"نعم" على سؤال أحد الصحفيين، اليوم، حول إمكانية فرض عقوبات شخصية ضد الرئيس بوتين في حال "اجتياح" القوات الروسية لأوكرانيا.

وتابع بايدن، ستكون هناك "عواقب وخيمة" في حال "الهجوم" الروسي على أوكرانيا، موضحا أن الحديث يدور "ليس فقط عن العواقب الاقتصادية والسياسية بالنسبة لروسيا، بل عواقب ضخمة في العالم كله".

وبشأن "الاجتياح" الروسي المزعوم لأوكرانيا، قال بايدن إنه سيكون "أكبر اجتياح منذ الحرب العالمية الثانية، وهو سيغير العالم" في حال حدث.

وأكد بايدن ما جاء على لسان المتحدثة باسم البيت الأبيض، حول أنه لا يعتزم إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا، لكنه أشار إلى أنه قد يرسل جزءاً من القوات التي تم وضعها في حالة التأهب، إلى أوروبا في وقت قريب.

وكان البنتاغون قد أعلن أن 8500 عسكري أمريكي في حالة التأهب استعدادا لإرسالهم إلى أوروبا لتعزيز الجناح الشرقي للناتو، تحسباً لتصعيد الأوضاع حول أوكرانيا.

ونفت روسيا مراراً وجود أي خطط لديها لشن هجوم على أوكرانيا. وحذر الكرملين من أن فرض العقوبات الأمريكية على الرئيس فلاديمير بوتين قد يؤدي إلى قطع العلاقات بين موسكو وواشنطن.
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