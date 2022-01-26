Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
تسجيل حصيلة "مرعبة" بإصابات كورونا في دولة أوروبية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

لوموند: بوتين وضع 3 سيناريوهات لمواجهة "الناتو"

دوليات

2022-01-26 | 00:41
لوموند: بوتين وضع 3 سيناريوهات لمواجهة "الناتو"
1,868 مشاهدة

تحافظ موسكو على قدر من الغموض في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة بشأن أمن أوروبا وتحتفظ بعدة خيارات في التعاطي مع الأزمة في أوكرانيا تتراوح بين التصعيد الدبلوماسي والهجوم الالكتروني والتدخل العسكري.

ولا يخلو الفضاء العام في روسيا من نوع من الهستيريا التي دفعت بالبعض حدّ الحديث عن ”مواجهة نووية مع الولايات المتحدة“ أو فتح قواعد عسكرية في كوبا وفنزويلا، بينما تنتظر موسكو ردا رسميا من واشنطن بحلول نهاية الأسبوع، على المطالب الروسية المتعلقة بحلف شمال الأطلسي والأمن في أوروبا.


ووفق تقرير نشرته صحيفة ”لوموند“ الفرنسية ، فإنّ ”الغموض هو أحد أدوات موسكو في المفاوضات، لكن عدم اليقين بشأن ما سيحدث بعد ذلك يرجع أيضًا إلى عنصر آخر، وهو أنّ كل شيء في يد رجل واحد، حيث يبدو الطابع الشخصي للرئيس فلاديمير بوتين ظاهرا بشدة في السياسات الروسية.

ويقول فيودور لوكيانوف، وهو مدير مؤسسة فكرية قريبة من السلطة في موسكو إنّه ”في هذه الحالة بالذات نحن لا نتحدث حتى عن الحاشية القريبة من بوتين، في ما يتعلق بالشؤون العالمية إنه بوتين وحده هو من يقرّر“.

ويضيف التقرير أنّه ”لا أحد يعرف الثمن الذي يبدي الرئيس الروسي استعداده لدفعه لتحقيق أهدافه، ولا التسويات التي يقبلها، وقد اكتفى بوتين بصيغ غامضة حول هذا الموضوع، وكان استحضاره الأكثر دقة للردّ على فشل محتمل للمفاوضات هو التحذير من أن روسيا ستقدم ”ردًا عسكريًا تقنيًا“ تم تحديده بعد التشاور مع ”خبراء عسكريين“.

وبحسب الصحيفة الفرنسية فإنّ ”اليقين الوحيد أنّ الوضع الراهن مختلف عن استعراض القوة السابق، في ربيع عام 2021، عندما كانت روسيا تعتزم فقط إعادة تأكيد مكانتها في مواجهة واشنطن، وقال الجانب الروسي بوضوح تام منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إنه يتوقع إجابات محددة لمطالب محددة.“

وتعتبر الصحيفة الفرنسية أنّ الوقت ليس في صالح الروس، وبالنسبة لفلاديمير بوتين فإن الأمر يتعلق بالتسوية ”النهائية“ لقضية يرى أنها ضرورية للإرث الذي سيتركه، قبل كل شيء فيما يتعلق بأوكرانيا، وهو الموضوع الذي يسبّب التوترات لكن تكلفة التقاعس عن العمل تبدو أعلى من كلفة التصعيد“ بحسب تعبيرها.

و نقلت الصحيفة عن روب لي المحلل في معهد أبحاث السياسة الخارجية قوله إنّ لدى الكرملين كل الأسباب للاعتقاد بأن ”أوكرانيا ستظل معادية بمرور الوقت مع زيادة قوتها العسكرية“ لا سيما فيما يتعلق بقدرات الضربة بعيدة المدى، لذلك يلاحظ المحلل أن ”التصعيد العسكري سيكون أكثر تكلفة في المستقبل مما هو عليه الآن“.

ويعلّق الخبير المقرب جدًا من الدوائر المحافظة في موسكو، سيرجي كاراجانوف بأن روسيا ستستفيد من اتخاذ المبادرة بشروطها الخاصة بدلاً من السماح بـ ”22 يونيو 1941 الجديدة“ – تاريخ بدء الهجوم النازي على الاتحاد السوفيتي ـ والهدف من ذلك الحد من انتشار ”السرطان“ أي ”الناتو“ بحسب تعبيره، مضيفا أنّ ”روسيا أقوى وأكثر استعدادًا للقتال من الاتحاد السوفييتي“.

ويشير التقرير إلى أنّه ”منذ عدة أسابيع استخدمت العواصم الغربية مصطلح ”غزو أوكرانيا“ ولكن في الواقع تبدو احتمالات التدخل الروسي أكثر تنوعًا، فقد كان التعزيز العسكري على حدود أوكرانيا تدريجيًا بدءًا من ربيع عام 2021 ثم في الخريف وصلت المعدات الثقيلة (المدفعية وأنظمة الدفاع المضادة للطائرات قبل أن تبدأ المرحلة الدبلوماسية الحالية، وفي أعقاب ذلك تم نقل المزيد من القوات المتنقلة – حوالي ثلث المجموعات القتالية التابعة للجيش الروسي موجودة في المناطق الحدودية الأوكرانية، وفقًا للاستخبارات الأمريكية ـ وهي قدرة يمكن زيادتها بسرعة إلى 60٪.

وبحسب ”لوموند“ يرفض المراقبون الروس سيناريو الغزو الشامل، لكن الدبلوماسي والمعلق السابق فلاديمير فرولوف يلاحظ مع ذلك أن ”المفاوضات الدبلوماسية كانت تهدف منذ البداية إلى الفشل، ومنذ ذلك الحين تم توجيه الوسائل العسكرية بوضوح نحو كييف“.
» حمّل تطبيق السومرية الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
08:01 | 2022-01-26 08:01
07:49 | 2022-01-26 07:49
07:31 | 2022-01-26 07:31
المزيد
اعلان
خروقات أمنية
خروقات أمنية
أعمال ارهابية
أعمال ارهابية
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.