انفجار في العاصمة اليونانية "أثينا" – عاجل

وقال رئيس العاملين في المركز الوطني للرعاية في حالات الطوارئ جيورجوس ماثيوبولوس لقناة سكاي تي.في إن "شخصا أصيب بحروق وتم نقله إلى المستشفى".

وقال مسؤول بفرق الإطفاء إنه لم يتضح على الفور سبب الانفجار أو الحريق.وقال قائد فرق الاطفاء في موقع الحادث، "نشب حريق.. وكان هناك انفجار قبل ذلك".وقال مسؤول بفرق الإطفاء لسكاي تي.في، "لا نعرف سبب ذلك حتى الآن.. هناك أضرار مادية كبيرة واندلع حريق".