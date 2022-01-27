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دولتان عربيتان تتصدران قائمة الدول الأفضل للعيش خلال وباء كورونا

دوليات

2022-01-27 | 08:54
دولتان عربيتان تتصدران قائمة الدول الأفضل للعيش خلال وباء كورونا
المصدر:
وكالات
2,895 مشاهدة

تصدرت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة قائمة الدول الأفضل للعيش خلال وباء كورونا.

وقالت وكالة "بلومبيرغ" Bloomberg في التصنيف الدوري الذي تضعه لرصد جهود الدول في مكافحة الجائحة، ان "اعتدال خطورة أوميكرون وانتشار اللقاحات التي كبحت الوفيات، سمح للعديد من البلدان من المملكة المتحدة إلى تايلاند، ومن إيرلندا إلى فنلندا بإزالة القيود في غضون أسابيع، ورفع درجاتهم في تصنيف "بلومبيرغ" لأفضل وأسوأ الأماكن التي يوجد فيها الوباء".

ويأخذ هذا التصينف بعين الاعتبار معدلات التطعيم المرتفعة، والتوقعات الاقتصادية الإيجابية، في ظل كورونا.

هذا وتسبّب فيروس كورونا بوفاة ما لا يقلّ عن 5,614,118 شخصا في العالم منذ أن ظهر في الصين في كانون الاول 2019.

وأثنى تقرير "بلومبيرغ" على جهود الإمارات والسعودية وقال إنه "بدلاً من تغيير استراتيجياتها، استقرت الدولتان على سياسات مواجهة طويلة الأمد في التعامل مع الفيروس "وقد انعكس ذلك على تصنيف الإمارات التي احتلت المرتبة الأولى لشهر كانون الثاني، "والتي احتلت أيضًا المرتبة الأولى في تشرين الثاني".

تقول "بلومبيرغ" إن "الإمارات نجحت في الاستمرار على هذا النهج لعدة أشهر، وهو مزيج من التطعيم شبه الكامل إلى جانب الانفتاح المستمر على السفر".

وشهدت صيغة مماثلة من التلقيح المرتفع والتوقعات الاقتصادية القوية في ارتقاء المملكة العربية السعودية 18 مرتبة، واحتلالها المركز الثاني.

واحتلت فنلندا، وهي الدولة الأكثر انفتاحا على السفر المركز الثالث في التصنيف.

وتعتمد "بلومبيرغ" في تصنيفها هذا على 12 مؤشرًا، مثل درجة احتواء الفيروس، وجودة الرعاية الصحية، ونسبة التطعيم، والوفيات الإجمالية والتقدم نحو استئناف السفر، إلى غير ذلك من المؤشرات التي تدل على نجاح سياسة هذه الدولة أو تلك في محاصرة وباء كورونا.
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