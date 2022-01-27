"جماعة إيرانية" تتبنى هجوماً إلكترونياً استهدف قنوات رسمية

أعلنت جماعة إيرانية معارضة في المنفى أن أنصارها نفذوا هجوما إلكترونيا استهدف قنوات الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية.







وأكد التلفزيون الإيراني أنه كان ضحية اختراق استمر لعشر ثوان فقط يتم الآن التحقيق بشأنه.



ووفق صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد اعترضت برامج التلفزيون الإيراني المعتادة لقطات لمسعود رجوي مؤسس منظمة مجاهدي خلق وزوجته مريم رجوي التي تقود المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في باريس الذي يعد الجناح السياسي للمنظمة. وأكدت الجماعة أن "أنصارها تمكنوا ولفترة وجيزة من عرض لقطات مؤيدة للمعارضة ومنددة بالمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي".وأكد التلفزيون الإيراني أنه كان ضحية اختراق استمر لعشر ثوان فقط يتم الآن التحقيق بشأنه.ووفق صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد اعترضت برامج التلفزيون الإيراني المعتادة لقطات لمسعود رجوي مؤسس منظمة مجاهدي خلق وزوجته مريم رجوي التي تقود المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في باريس الذي يعد الجناح السياسي للمنظمة.

وصرح متحدث باسم المجلس الوطني للمقاومة بحسب وكالة "فرانس برس"، بأن "العديد من محطات الإذاعة والتلفزيون التابعة للنظام بثت هذه الشعارات اليوم"، مشيرا إلى أن سبع إذاعات وقنوات على الأقل تعرضت للاختراق بهذه الطريقة والعديد غيرها تعرض للتشويش.



وأضاف "يبدو أن أنصار منظمة مجاهدي خلق ووحدات المقاومة داخل الإذاعة والتلفزيون الرسميين قاموا بهذا العمل،" دون مزيد من التفاصيل.