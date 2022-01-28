المانيا تمدد بقاء قواتها في العراق

وقال البرلمان في بيان نشر على موقعه الرسمي ، انه "صوت 553 نائبا في البرلمان لصالح القرار، مقابل 110 أصوات ضده، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت".واضاف، إنه "نتيجة لهذا القرار، سيواصل الجيش الألماني مشاركته في المهمة ضد تنظيم "داعش" الإرهابي لمدة 9 أشهر".وأشار البيان إلى أن "المساهمة الألمانية في بناء قدرات القوات المسلحة العراقية النظامية وقوات الأمن بالإضافة إلى تقديم خدمات الدعم المرتبطة بها يتم تقديمها كجزء من التزام حلف (الناتو) في العراق وكجزء من التحالف الدولي ضد (داعش)".