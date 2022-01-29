Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
مقتل 10 جنود بهجوم مسلح في باكستان
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

"الكمامة هي الحل".. دراسة تكشف عن وجود "مادة مسرطنة" داخل السيارة

دوليات

2022-01-29 | 05:02
"الكمامة هي الحل".. دراسة تكشف عن وجود "مادة مسرطنة" داخل السيارة
4,080 مشاهدة

دق باحثو جامعة كاليفورنيا الأميركية ناقوس الخطر مجددا، بشأن مادة مسرطنة توجد في حشوات بعض السيارات، مؤكدين أن تنظيف السيارة قد لا يحمي من مخاطرها.

وفي وقت سابق من العام الماضي، كشف الباحثون عن وجود مستويات ضارة محتملة من مادة TDCIPP الكيميائية في الرغوة التي يستخدمها الموردون في تبطين مقاعد سيارات معينة، وأفادوا بأنه "كلما طالت مدة التنقلات، زاد التعرض لهذه المادة الكيميائية".

وتُعرف مادة TDCIPP بـ"تريس المكلور"، أو ثلاثي الفوسفات (فوسفات عضوي مكلور)، وتستخدم كمثبطات للهب، ومبيدات حشرية ومواد بلاستيكية وغازات أعصاب، كما تستخدم على نطاق واسع في رغوة مقاعد السيارات.

وتُسجل هذه المادة الكيميائية ضمن المواد المسببة للسرطان في قائمة يصدرها مكتب كاليفورنيا لتقييم مخاطر الصحة البيئية.

كما وجد عالم السموم البيئية بجامعة كاليفورنيا، ديفيد فولز، أن مادة TDCIPP تمنع أجنة أسماك الزرد من النمو بشكل طبيعي. وربطت دراسات أخرى بين هذه المادة والعقم عند بعض النساء.

الدراسة الجديدة المنشورة في مجلة "Environmental Research" اعتمدت على فرضية أشارت إليها بعض الأبحاث، والتي تقول "إن إزالة الغبار يمكن أن يؤدي إلى تقليل التعرض للمواد الكيميائية. وكان قائد الفريق، ديفيد فولز وزملاؤه يأملون أن تكون هذه الفرضية صحيحة".

وقسم الباحثون ما يقرب من 50 مشاركا في الدراسة، من الأشخاص الذين يسافرون كثيراً بسياراتهم، إلى أربع مجموعات تتبعوها لمدة أسبوعين.

المجموعة الأولى لا تقوم بمسح الغبار من السيارة على الإطلاق، ومجموعة أخرى تمسح الغبار طوال الأسبوعين، ومجموعتان أخريان تمسحان الغبار مرة واحدة فقط كل أسبوعين.

تم تزويد جميع المشاركين بسوار من السيليكون لارتدائها بشكل مستمر خلال فترة الاختبار التي استمرت لمدة أسبوعين، حيث يعتبر الهيكل الجزيئي للسيليكون مثاليًا لالتقاط الملوثات المحمولة جواً مثل مادة TDCIPP.

يقول فولز: "في بداية الدراسة، كانت فرضيتنا تقول إن المجموعة التي لا تمسح الغبار سيكون لها أعلى تركيز، وأن المجموعة التي تقوم بتنظيف الغبار بشكل دائم ستكون أقل، كما أن مجموعتي التنظيف الجزئي ستكون في المنتصف بين الطرفين.. لكن ما وجدناه هو أنه لم يكن هناك فرق أساسي بين أي من المجموعات".
وفي السابق، افترض الباحثون أن تعرض الركاب الأولي لـTDCIPP يتم من خلال الغبار الملوث. وأوضح فولز أن أحد التفسيرات المحتملة لنتيجة هذه الدراسة هو أن مادة TDCIPP لا ينقلها الغبار الذي يمكن تنظيفه.

وتابع: "أفادت النتائج أن من المحتمل أن تنتقل المادة المسرطنة مباشرة من مقاعد السيارة إلى الأساور في شكل غاز أو رذاذ".

وثمة احتمال آخر ضعيف، يقول إن المادة الكيميائية يمكن أن تدخل إلى السيارة من النوافذ وفتحات التهوية، لكن العلماء لا يرجحونه.

في الأخير، ينصح الباحثون في دراستهم ارتداء أقنعة الوجه من نوع N95s التي تستخدم لتقليل انتقال العدوى من فيروس كورونا، قائلين إنها "قد تعمل على تخفيف استنشاق هذه المادة الكيميائية، التي تكون عالقة في الهواء".
» حمّل تطبيق السومرية الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
09:34 | 2022-01-29 09:34
08:51 | 2022-01-29 08:51
08:06 | 2022-01-29 08:06
المزيد
اعلان
خروقات أمنية
خروقات أمنية
أعمال ارهابية
أعمال ارهابية
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.