خلية داعشية تحتجز رهائن في الحسكة السورية

وذكر المرصد، على موقعه الرسمي، أن قوات مكافحة الإرهاب تحاصر الخلية الإرهابية من كافة الجوانب.وكان المرصد أشار، في وقت سابق من اليوم السبت، إلى عودة الاشتباكات إلى مناطق في محيط سجن غويران ضمن مدينة الحسكة، بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" والأسايش من جهة، وعناصر تنظيم داعش المتوراين في المنطقة من جهة أخرى.في المقابل، يشهد سجن غويران هدوءا حذرا، بالتزامن مع استمرار تشديد الخناق على ما تبقى من عناصر التنظيم في مبنى يقع شمالي السجن، الذين رافضوا، حتى اللحظة، الاستسلام تحت أي ظرف.وكانت "قسد" أعلنت نجاحها في استعادة السيطرة على سجن غويران، الذين شن عليه "داعش" هجوما قبل أسبوع.