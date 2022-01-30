امريكا.. ممرضتان تجمعان 1.5 مليون دولار من بطاقات لقاح كورونا المزورة

وقالت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، اليوم الأحد، بأن "المدعي العام لمقاطعة سوفولك أصدر أمرا يوم الجمعة باعتقال جولي ديفونو (49 عاما) مالكة ومشغلة مركز لطب الأطفال وموظفتها ماريسا أورارو (44 عاما) بعد تلقي شكوى.واضافت أنه "في الفترة بين كانون الاول2021 إلى كانون الثاني 2022، قامت السيدتان بتزوير بطاقات التطعيم، وحصلتا على 220 دولارا مقابل كل منها و85 دولارا لكل طفل، مع التلاعب بقاعدة بيانات نظام معلومات التحصين في ولاية نيويورك".وقال المدعون إنه "في مناسبة واحدة أو أكثر، أنشأت السيدتان سجلات تشير إلى إعطاء اللقاح لمخبر سري على الرغم من عدم إعطاء اللقاح مطلقا".وقال المسؤولون إن "الضباط وأثناء تفتيش منزل ديفونو صادروا ما يقرب من 900 ألف دولار".