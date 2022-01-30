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امريكا.. ممرضتان تجمعان 1.5 مليون دولار من بطاقات لقاح كورونا المزورة

دوليات

2022-01-30 | 10:00
امريكا.. ممرضتان تجمعان 1.5 مليون دولار من بطاقات لقاح كورونا المزورة
المصدر:
وكالات
2,074 مشاهدة

وجهت السلطات في لونغ آيلاند في نيويورك تهما لممرضتان بتزوير بطاقات التطعيم الخاصة بكورونا، والتلاعب بقاعدة بيانات الولاية، في عملية احتيال يزعم أنهما جمعتا من خلالها أكثر من 1.5 مليون دولار.

وقالت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، اليوم الأحد، بأن "المدعي العام لمقاطعة سوفولك أصدر أمرا يوم الجمعة باعتقال جولي ديفونو (49 عاما) مالكة ومشغلة مركز لطب الأطفال وموظفتها ماريسا أورارو (44 عاما) بعد تلقي شكوى.

واضافت أنه "في الفترة بين كانون الاول2021 إلى كانون الثاني 2022، قامت السيدتان بتزوير بطاقات التطعيم، وحصلتا على 220 دولارا مقابل كل منها و85 دولارا لكل طفل، مع التلاعب بقاعدة بيانات نظام معلومات التحصين في ولاية نيويورك".

وقال المدعون إنه "في مناسبة واحدة أو أكثر، أنشأت السيدتان سجلات تشير إلى إعطاء اللقاح لمخبر سري على الرغم من عدم إعطاء اللقاح مطلقا".

وقال المسؤولون إن "الضباط وأثناء تفتيش منزل ديفونو صادروا ما يقرب من 900 ألف دولار".
كما زعم أنهم "عثروا على دفتر أستاذ يوثق الأرباح من المخطط والتي تزيد على 1.5 مليون دولار".

وقالت مصادر لصحيفة "نيويورك ديلي نيوز" إن "ديرين ديفوونو، زوج المتهمة، وهو ضابط في إدارة شرطة نيويورك، يخضع للتحقيق من قبل مكتب الشؤون الداخلية بالوزارة فيما يتعلق بتورطه المحتمل في مخطط زوجته المزعوم".

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