بعد تصديها "باليستي".. الإمارات تنشر فيديو تدمير منصة الإطلاق في اليمن

تعلن قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع بدولة الإمارات عن تدمير منصة وموقع إطلاق الصاروخ البالستي الذي اطلق من الجوف الساعة 0050 بتوقيت الإمارات الإثنين 31/1/2022 علماً أنه كان قد تم اعتراض الصاروخ الساعة 0020 بواسطة دفاعاتنا الجوية، مرفق فيديو تدمير منصة وموقع إطلاق الصاروخ. pic.twitter.com/HxJzsgPm6X — وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) January 30, 2022

وقالت الوزارة، إنه قد تم اعتراض الصاروخ الساعة 00:20 بوساطة الدفاعات الجوية الإماراتية.ونشرت وزارة الدفاع الإماراتية في صفحتها على "تويتر" فيديو قالت إنه لتدمير "منصة وموقع إطلاق الصاروخ الحوثي".وفي وقت سابق من اليوم الاثنين أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، عن اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخا باليستيا أطلق من اليمن.وأضافت: "قواتنا الجوية وقيادة التحالف (العربي) تمكنت من تدمير موقع ومنصة الإطلاق في اليمن بعد النجاح في تحديد المواقع المعادية".وأكدت أنها "على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وتتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من كافة الاعتداءات".وأعلن الحوثيون قبل ذلك عن تنفيذ "عملية واسعة" في العمق الإماراتي.