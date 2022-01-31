بعد تصديها "باليستي".. الإمارات تنشر فيديو تدمير منصة الإطلاق في اليمن

أعلنت العمليات المشتركة بوزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الاثنين، عن تدمير منصة وموقع إطلاق الصواريخ في الجوف، والذي أطلق منه الصاروخ الباليستي باتجاه الإمارات.
وقالت الوزارة، إنه قد تم اعتراض الصاروخ الساعة 00:20 بوساطة الدفاعات الجوية الإماراتية.
ونشرت وزارة الدفاع الإماراتية في صفحتها على "تويتر" فيديو قالت إنه لتدمير "منصة وموقع إطلاق الصاروخ الحوثي".
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، عن اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخا باليستيا أطلق من اليمن.
وأضافت: "قواتنا الجوية وقيادة التحالف (العربي) تمكنت من تدمير موقع ومنصة الإطلاق في اليمن بعد النجاح في تحديد المواقع المعادية".
وأكدت أنها "على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وتتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من كافة الاعتداءات".
وأعلن الحوثيون قبل ذلك عن تنفيذ "عملية واسعة" في العمق الإماراتي.