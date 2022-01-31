منظمة دولية تؤكد فقدان أثر 34 مهاجراً غادروا نحو أوروبا

وكانت المنظمة التابعة لـWatch The Med غير الحكومية، قد أطلقت يوم السبت الماضي نداء استغاثة لصالح قارب يحمل على متنه 34 شخصا فقد أثرهم قبالة السواحل التونسية، من بينهم طفلان أيضا.وكتبت المنظمة في تغريدة عبر "تويتر": "أقارب وأصدقاء هؤلاء الأشخاص ينتظرون الأخبار عنهم بفارغ الصبر، لكن "السلطات ترفض مشاطرة أي معلومات معنا.. لذلك نطلب منهم عدم للتخلي عن البحث عن هؤلاء المفقودين".يذكر أن Alarm Phone تم تأسيسها في أكتوبر 2014 من قبل شبكة ناشطين وممثلين عن المجتمع المدني في أوروبا وشمال أفريقيا، وهو لا يعنى بنشاط الإنقاذ، بل يوفر رقم هاتف مجاني لإيصال نداءات استغاثة قوارب الهجرة للسلطات المعنية فقط.