مصر تكشف عن خسائر في حريق محيط "مسجد الحسين"

ووجدت الأجهزة الأمنية أن الجثتين تفحمتا بشكل كامل، ما استصعب عليهم تحديد هويتهما، وجرى التحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة.وأسفر الحريق عن إصابة 11 مواطنا باختناق، جرى نقل المصابين إلى مستشفى الحسين الجامعي، لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، لحين تحسن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء.وكانت هيئة الإسعاف اعلنت دفع بـ10 سيارات، فور اندلاع الحريق أمس الأحد.