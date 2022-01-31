واشنطن: أمامنا أسابيع للتوصل لاتفاق بشأن النووي الإيراني

أكد مسؤول في الخارجية الأميركية، الاثنين، أن أمام الولايات المتحدة أسابيع معدودة للتوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي الإيراني، معتبراً أنه بعد ذلك قد تصبح العودة إليه غير مجدية.



وقال المسؤول بحسب "سكاي نيوز عربية"، "مستعدون للتعامل مع قرار إيران في حال رفضت العودة إلى الاتفاق النووي لكننا نأمل عدم حدوث ذلك".

وأضاف "بالنظر إلى ما تحرزه طهران من تقدم نووي فلم يعد لدينا سوى بضعة أسابيع للتوصل لاتفاق"، مؤكداً أنه "جرى إحراز تقدم في تضييق هوة الخلافات خلال مفاوضات فيينا بشأن إيران".

وتابع "لا نتفاوض مع الإيرانيين بشكل مباشر في فيينا ولا نتوقع ذلك في المرة المقبلة لكننا نعتقد أن المفاوضات المباشرة ستكون مجدية أكثر".