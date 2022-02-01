محاولة انقلاب في دولة أفريقية

وظهر إمبالو في مقطع فيديو نُشر على صفحة الرئاسة على فيسبوك بعد ساعات من سماع إطلاق نار بالقرب من مجمع كان يرأس فيه اجتماعا لمجلس الوزراء.وقال إن بعض المتورطين قد اعتُقلوا، لكنه لا يعرف عددهم.وذكرت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي من حسابات مرتبطة برئيس غينيا بيساو أن الوضع في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا صار تحت سيطرة الحكومة، وإن الهدوء عاد إلى العاصمة بيساو.وفي وقت سابق الثلاثاء، نددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) والاتحاد الأفريقي بما وصفاه "محاولة انقلاب" في غينيا بيساو، حيث سُمع دوي إطلاق نار كثيف بالقرب من مجمع حكومي كان يرأس فيه رئيس البلاد اجتماعا لمجلس الوزراء.