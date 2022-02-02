الإمارات تكشف عن سلاحين "قللا" من ضحايا الهجمات الحوثية

وفي مقال نشره العتيبة والنسيبة عبر صحيفة "واشنطن بوست"، طالب الدبلوماسيان الإماراتيان "بفرض ضغط دبلوماسي، وتطبيق عقوبات اقتصادية رادعة على الحوثيين، وإعادة تصنيفهم "منظمة أجنبية إرهابية"، بعد الهجمات الثلاث للجماعة على الأراضي الإماراتية منذ 17 يناير/ كانون الثاني الماضي".وشدد العتيبة والنسيبة في المقال، على ضرورة تزويد الإمارات بقدرات دفاعية أفضل عبر تقديم منظومات مضادة للصواريخ والطائرات المسيّرة بفاعلية أكبر، مبرزين دور بطاريات الباتريوت ومنظومة "THAD" في منع وقوع خسائر أكبر في الأرواح خلال هجمات يناير/كانون الثاني الماضي.وأعلنت جماعة أنصار الله اليمنية ضرب أهداف "نوعية وهامة" في دولة الإمارات بالصواريخ الباليستية والمسيّرات، لافتةً إلى أن العملية حققت أهدافها.وقال المتحدث العسكري لجماعة أنصار الله، يحيى سريع، إن "القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية نوعية (إعصار اليمن الثالث) استهدفت عمق دويلة العدو الإماراتي.. وضرب أهداف نوعية وهامة في إمارة أبو ظبي بعدد من الصواريخ الباليستية".