بلاغات عن عطل في تطبيق "واتس أب"

قال موقع "داون ديتكتور"، الأربعاء، إنه وردت إليه بلاغات عن أعطال في تطبيق "واتس أب" للمراسلة.



وأفاد الموقع بأن "43% من المستخدمين يواجهون مشاكل في التطبيق على هواتفهم، 19% على الموقع". وأضاف أن "38% منهم يواجهون مشاكل في إمكانية إرسال الرسائل".