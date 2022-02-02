بايدن يعلق على نشر قوات أمريكية شرق أوروبا

وكتبت كاثلين كولينز الصحفية في "سي إن إن" على "تويتر": "أخبرني بايدن أن قراره إرسال قوات إضافية يتوافق تماما مع ما قاله للرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ البداية".وأضافت: "بايدن أشار إلى أنه بينما يتصرف بوتين بقوة، سندعم حلفاءنا في حلف شمال الأطلسي في أوروبا الشرقية، ونبين لهم أننا معهم وأن المادة 5 للدفاع المشترك التزام مقدس".وأعلنت الولايات المتحدة في وقت سابق عن نشر قوات إضافية في رومانيا وبولندا وألمانيا، كما أوضح "البنتاغون"، أنه سيتم إرسال حوالي 1000 جندي إلى رومانيا من ألمانيا، ونقل حوالي 2000 جندي إضافي إلى أوروبا من الولايات المتحدة.