بايدن: زعيم داعش كان المسؤول عن الأعمال الوحشية في العراق عام 2014

وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي، "استطعنا إزاحة زعيم داعش"، مبينا أن "زعيم داعش كان المسؤول عن هجوم على سجن في سوريا".وأضاف أن "زعيم داعش كان المسؤول عن الأعمال الوحشية في العراق عام 2014".وتابع بايدن "سنستمر بالعمل مع حلفائنا في الجيش العراقي"، لافتا الى ان "عملية أمس أقصت إرهابياً من ساحة المعركة وأرسلت رسالة للإرهابيين حول العالم".وفي بيان نشره البيت الأبيض قال بايدن: " تمكنت القوات الأميركية الليلة الماضية وتحت توجيهاتي من تنفيذ عملية ناجحة لمكافحة الإرهاب في شمال سوريا لحماية الأميركيين وحلفائهم، وجعل العالم مكانا أكثر أمنا".وأضاف: "بفضل مهارات وشجاعة قواتنا المسلحة، تمكنا من القضاء على أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، زعيم داعش".وأكد الرئيس الأميركي أن جميع الجنود الأميركيين عادوا سالمين من العملية، وأشار البيان إلى أن بايدن سيتوجه بخطاب بخصوص هذه العملية، صباح الخميس