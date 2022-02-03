مصرع شخصين واصابة اثنين اخرين بحادث تحطم طائرة شرق ايران

وقال موقع قناة "خبر" الإيرانية، إن "طائرة تدريب خفيفة تحطمت قرب مطار التدريب بمقاطعة كاشمر شمال شرق البلاد، ما أدى إلى مقتل شخصين، وإصابة اثنين آخرين بجراح جرى نقلهما إلى المستشفى".وأفاد المدير العام لمنظمة إدارة الأزمات في محافظة خراسان رضوي، محسن نجات بأن "الحادث وقع على بعد 5 كيلومترات، ما بين مقاطعة كاشمر ومدينة مشهد، وتم إرسال 3 فرق إلى جانب سيارة إسعاف، وسيارة صغيرة، من الهلال الأحمر في كشمير إلى مكان الحادث".وأضاف : "لقي شخصان مصرعهما في موقع الحادث، وأصيب اثنان آخران ونقلا إلى المستشفى"، مشيرًا إلى أن "حاكم مقاطعة كاشمر، ومحقق المدينة، والشرطة، وقوات الطوارئ، تواجدوا في مكان الحادث، وما زال سبب الحادث قيد التحقيق".