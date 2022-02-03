بعد مقتل زعيم"داعش".. هذا من سيخلفه في التنظيم

بعدما قتل زعيم داعش عبد الله قرداش، في عملية عسكرية أميركية، فجر اليوم الخميس، في منطقة إدلب شمال غربي سوريا، تتجه الأنظار إلى من سيخلفه في قيادة التنظيم.



وبحسب موقع "العربية الحدث" بأن عراقياً يلقب بالعيساوي، هو من سيخلف زعيم داعش.



وبالعودة إلى قرداش، فهو خليفة الزعيم السابق للتنظيم أبو بكر البغدادي، الذي قتل كذلك بغارة أميركية في إدلب عام 2019.



يذكر أن "داعش" أعلن تسمية عبد الله قرداش تحت الاسم الحركي "أبو إبراهيم الهاشمي القرشي" على رأس التنظيم في غضون أسبوع تقريباً من مقتل البغدادي.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن، اليوم الخميس، مقتل زعيم تنظيم داعش أبو إبراهيم الهاشمي القريشي، إثر تلك العملية في سوريا.

فيما ذكر بيان للبيت الأبيض: "في الليلة الماضية، نجحت القوات العسكرية الأميركية في شمال غرب سوريا في تنفيذ عملية لمكافحة الإرهاب لحماية الشعب الأميركي وحلفائنا، وجعل العالم مكانا أكثر أمانا".