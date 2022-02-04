ماكينزي: القوات الأمريكية لم تقتل زعيم "داعش"!

وأكد ماكينزي أن "القوات الأمريكية لم تقتل زعيم "داعش" الإرهابي بل عثرت عليه ميتا خارج المبنى الذي كان يختبئ فيه، بسبب قوة الانفجار في الطابق الثالث بعد أن فجر نفسه بعبوة ناسفة".وتابع أن "القوات تعرفت على القرشي من خلال بصمات الأصابع وتحليل الحمض النووي، وفقا لشبكة "سي.إن.إن".وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) جون كيربي، قال أمس الخميس، إن العبوة الناسفة التي فجرها زعيم داعش بنفسه قتلت زوجته واثنين من أطفاله.يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن عن مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي في عملية عسكرية شمال غربي سوريا، الخميس.